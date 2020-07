El nuevo escándalo de Eugenio Derbez: La "burla homofóbica" que las redes no perdonan

Ciudad de México.- Eugenio Derbez ha recibido duras críticas y ataques en redes sociales por considerar que su personaje 'Julio Esteban' fue un homenaje al fallecido Walter Mercado.

El comediante mexicano empleó sus redes sociales para anunciar su participación en Mucho mucho amor, el nuevo documental de Netflix sobre la vida del famoso astrólogo.

Lee también: Kimberly Loaiza y su hermana 'ponen en su lugar' a Manelyk de 'Acapulco Shore'

La participación en el filme y su consideración de haberle rendido homenaje a Walter convirtieron a Eugenio Derbez en el blanco de señalamientos, pues enfurecidos internautas acusaron al actor de en realidad haber parodiado al astrólogo a través de burlas homofóbicas.

Lee también: Raymundo Capetillo, primer actor de televisa, pierde la vida a los 76 años

El nombre del comediante se volvió tendencia en Twitter por las críticas y algunos internautas aseguraron que 'Julio Esteban', un personaje que Derbez interpretó en los 90 en programas como Derbez en cuando y Al derecho y al Derbez, ocasionó que ellos fueran víctimas de burlas, chistes e hirientes comentarios homofóbicos en esa época.

Em, no. Julio Esteban era una burla homofóbica. De mi infancia fue de las representaciones que más me dejaron claro que vivía en una sociedad que denigraba a la gente no-heteronormativa. Que ahora quieras lavarlo como "homenaje"en lugar de reconocer que estuvo mal es cinismo”, se lee en uno de los mensajes con más 'me gusta', el cual fue una respuesta de un internauta a Eugenio.