¡Emotivo! Así recuerda Sylvia Pasquel a su entrañable amigo, Raymundo Capetillo

Mi corazou0301n se encuentra muy triste por tu partida querido Raymundo; le pido a Dios que te guiu0301e para que puedas llegar con eu0301l y que desde allau0301 cuides de miu0301 y de todos los que te queremos. Desde el primer momento supe que te convertiriu0301as en una persona muy importante para miu0301 y no me equivoqueu0301. Te agradezco todo tu carinu0303o, todo tu apoyo y tu amistad incondicional. En mi corazou0301n se quedan todos los momentos maravillosos que pasamos y nuestra quiu0301mica al trabajar. Hoy con un gran dolor, entre lau0301grimas y aplausos te despido querido amigo, siempre estarau0301s con nosotros, gracias por todo. u00a1Te quiero mucho Raymundo, vuela alto y sigue brillando ! Un gran #Manantial te espera en el cielo,hermoso... #DescansaEnPaz #RaymundoCapetillo ud83dudd4au2728ud83dudda4