Estos son los horóscopos de Mhoni Vidente de este lunes 13 de julio de 2020

Ciudad de México.- La astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente, te presenta los horóscopos para este lunes 13 de julio de 2020.

Aries

Quizá tenga problemas con un amigo, últimamente no conectan. Disfrute de su dinero sin reparos. Huya de cualquier posible enfrentamiento en el trabajo. Revísese esa mancha que tiene en la piel.

Tauro

Piensa que nadie le comprende y no es cierto. Puede gastar más, ya que se repondrá con un ingreso extra. En el trabajo, le reconocen sus méritos. No abuse de los restaurantes de comida rápida.

Géminis

Si está sin pareja, hoy es un buen día para encontrarla. Cuidado con las compras y ventas importantes. Debe emprender nuevos proyectos profesionales. No retrase más su visita al odontólogo.

Cáncer

Los progresos en la nueva relación son lentos. La estabilidad financiera llega por fin. La oferta laboral que le van a hacer es muy interesante. Ha ganado algunos kilos, pero no se obsesione los perderá.

Leo

Estará más sensible y emotivo que de costumbre. En cuestiones financieras, sea más realista y sensato. No deje que sus palabras se malinterpreten en su trabajo. Se sentirá mejor si duerme un mínimo de siete horas.

Virgo

En el terreno sentimental, evite volver a cometer los errores del pasado. Los gastos extras no van a hacer peligrar su economía. No dude en ayudar al compañero que se lo pida. En el día de hoy, su estado de ánimo no será bueno.

Libra

Un gran amor se acerca, no lo deje pasar de largo. Quizá se demore ese pago que espera. Planifique su trabajo para el futuro. Oportunidad para liberarse de ese persistente estrés.

Escorpio

Encuentro con personas que hace mucho tiempo que no ve. Hoy los astros le favorecen, pruebe con los juegos de azar. Se abre para usted una nueva etapa en su profesión. Expulse energías negativas.

Sagitario

Respire hondo antes de decir algo inconveniente a su pareja. Esté tranquilo, ese dinero prestado lo recuperará pronto. Los grandes proyectos profesionales serán un éxito. A base de ejercicios, su salud mejora.

Capricornio

Buen momento en su vida sentimental. Hoy es el día de mover su dinero, consulte con su banco. Muy buenas noticias de tipo laboral. Dedique más tiempo para sí mismo y se encontrará mejor.

Acuario

No dé excesiva importancia a un olvido de su pareja. Cuide sus inversiones y el resto de temas económicos. Puede que hoy sea un día bastante tenso en los estudios. Termine con el cansancio, debería llevar una vida más sana.

Piscis

Le costará ceder ante su pareja, con quien ha sido injusto. Concédase algún capricho, aunque sin perder el control. En su trabajo, llegará a donde se proponga. En ningún momento descuide su alimentación.