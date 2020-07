¿Festejaron juntos? Kimberly Loaiza comparte momento de Pantoja por cumpleaños de Kima

View this post on Instagram

12u202219 el mejor du00eda de mi vida ud83dude2d te amo tanto reina de mi alma, no importa lo que el destino nos traiga, te juro que siempre tendru00e1s a tu padre para cualquier cosa, TE AMO Mu00c1S QUE A MI PROPIA VIDA MI BEBEu2764ufe0f conocu00ed el amor verdadero desde que llegaste KIMA SOFIA PANTOJA LOAIZA ud83dude4fud83cudffb