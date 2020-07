"Hasta el cuello de demandas": Por esto los Hermanos Borovoy irían a la cárcel

Ciudad de México.- En estos momentos, Ari y su hermano Jack Borovoy, se encuentran enfrentando hasta 13 demandas, por lo que estima el riesgo de que lleguen a pisar la cárcel.

Según lo revelado por el abogado de los exempleados en la empresa del cantante en OV7, Bobo Producciones, también se señaló que los demandantes son algunos talentos y proveedores de servicio.

Incluso talento, no te puedo decir nombres porque todavía no los represento, pero no solamente talento, sino proveedores de servicios en donde caen en este mismo círculo y empleados”, señaló el licenciado.