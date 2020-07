"He querido tirar la toalla": Julio Preciado habla de su delicado estado de salud

Ciudad de México.- El querido cantautor mexicano, Julio Preciado, se sinceró durante su más reciente entrevista con la revista TVyNovelas y confesó que ha perdido el ánimo debido a su delicado estado de salud.

El exvocalista de la Banda El Recordo explicó que el reciente Día del Padre se detectó una bolita en los testículos, la cual provocó que fuera a dar al hospital de nueva cuenta.

Julio abrió su corazón y admitió sentirse un poco cansado por sus múltiples recaídas, que son secuelas de su deteriorado estado de salud así como el reciente trasplante de riñón.

Hay momentos que sí me he querido rajar, tirar la toalla y digo '¡ya estuvo!', porque sí me cansó pero a la vez debo sentirme privilegiado porque todo se me ha detectado a tiempo y se cura con medicamento", puntualizó.