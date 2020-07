¿Imprudente? Carmen Salinas exhibe el pasado de exactor de Televisa: "Estuvo en la cárcel"

Ciudad de México.- En una emisión de Sale el Sol, Héctor Vargas y Joana Vega-Biestro presentaron un extracto de un reciente video que Carmen Salinas compartió en su canal de YouTube, mismo en el que habló de Pepe Magaña.

A través de este medio, Carmen recordó la vez en la que el exactor de Televisa estuvo en la cárcel por una supuesta posesión de drogas; sin embargo, ella intervino para que la condena se viera reducida.

Fui a ver a Pepito Magaña y me decía que no hizo nada malo. Me les puse al brinco a los agentes y me dieron en la torre", contó Salinas.