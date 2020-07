"Increíble experiencia": Shanik Aspe posa con una adorable barriguita y fans se 'derriten'

View this post on Instagram

Me siento nostu00e1lgica pensando en los u00faltimos du00edas de la increu00edble experiencia que ha sido mi embarazo ! Cada proceso , cada cambio en mi cuerpo , los movimientos de mi bebu00e9 en la panza , los kilos de mu00e1s, las desveladas , mi hambre constante , los consejos de la gente ... todo lo he abrazado y lo he disfrutado al 100!! Dicen que algunas mujeres estu00e1n muy irritables y tienen cambios de humor durante el embarazo, en mi caso puedo asegurarles que no fue asu00ed , siempre me sentu00ed contenta, aproveche bien el tiempo y logre disfrutar incluso u201c los du00edas malosu201d . Soy una fiel creyente de que si vives lo que te corresponde con plenitud , en lugar de au00f1orar lo que no estu00e1 o lo que au00fan no se tiene , viviru00e1s ancioso por disfrutar tu presente y al mismo tiempo tendru00e1s alegria por descubrir lo que sigue!! u2764ufe0f