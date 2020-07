Inés Gómez Mont y cómo supo que tenía 2 tumores cerebrales: "Me sentía torpe y me desplomaba"

Ciudad de México.- Inés Gómez Mont habló como nunca antes de los difíciles momentos que vivió cuando le fueron detectados dos tumores cerebrales, situación que puso en peligro su vida y que la mantuvo en angustia por más de un año mientras los médicos determinaban la manera más segura de extirparlos.

En una plática con Fernanda Familiar para Fernanda Talks Home, la exconductora de TV Azteca admitió que nunca había hablado sobre cómo comenzó a darse cuenta de que algo no estaba bien con su salud, por lo cual decidió abrir su corazón en esa conversación.

Nació Bosco y como a los seis meses de que nace Bosco empecé a sentirme como un poco torpe con mis movimientos corporales, como que mis reacciones no eran al instante, como que me sentía como si tuviera 'delay', como retrasada en reaccionar", relató Gómez Mont, destacando que sus problemas de salud han sido uno de los grandes retos que más temor le han causado, sobre todo por el hecho de que están a su cargo sus siete pequeños.

La conductora recordó que ella atribuía esos síntomas al cansancio, pero después se empezó a manifestar otra señal alarmante: Constantes desmayos.

Después me empecé a desplomar, entonces, estaba por ejemplo parada y era como si me apagaran el switch, como si me hicieran real 'off’'y me iba al piso", expuso la presentadora.

Inés aseguró que llegó a sufrir más de 200 golpes debido a los desplomes que sufría, y que considera que fue un "milagro" que nunca llegara a sufrir una rotura en los huesos. Asimismo, la conductora hizo hincapié en que su caso puede ser diferente a lo vivido por otras personas, ya que existen otras señales que pueden advertir la presencia de tumores cerebrales.

Gómez Mont continuó relatando que su esposo y más familiares comenzaron a insistirle en que acudiera al médico para ser examinada, sin embargo, la famosa admitió que ella dejó para lo último su salud.

Un día me salió un derrame muy fuerte en el ojo, yo seguía como muy torpe, cayéndome, me desplomaba pero yo a la hora de caer como que me levantaba rápido y decía: 'Ay no, fue el tacón'", expuso.

Inés recordó que sus hijos comenzaron a asustarse por lo que le ocurría, por lo cual ella solía realizar bromas para que los menores pensaran que sus desplomes no se debían a un problema de salud. El derrame en el ojo fue la gota que derramó el vaso y el esposo de la conductora insistió en que Inés acudiera al cardiólogo, pues pensaba que era un problema del corazón.

Eventualmente el cardiólogo descartó que se tratara de una afectación cardíaca y envió a Inés con el neurólogo. La comadre de Galilea Montijo expuso como ese día que fue a la cinta con los médicos ella tenía el apuro de salir rápido del hospital para atender la posada de sus hijos.

Una vez que explicó al neurólogo sus síntomas, el médico le indicó que debía realizársele una resonancia magnética. Inés dijo que ella desconocía los términos empleados por el personal del hospital, pero llegó a sentir un gran miedo cuando una enfermera prefirió no responderle después de que le preguntó si todo estaba bien, esto durante la resonancia. Finalmente, el médico del área en la que se realiza ese procedimiento le dio el diagnóstico que la dejó helada.

El doctor entra y me dice: 'Ines, necesito hablar contigo, tienes dos', hasta la fecha no me acuerdo cuál fue el término exacto que utilizó el doctor porque yo creo que me bloqueé, y le dije qué es eso… Me dice: 'Dos tumores cerebrales'", recordó la conductora, quien también reveló que en ese momento las enfermeras y demás personal del área comenzaron a pedirle fotos.

Inés Gómez Mont no quiso preocupar a sus papás ni a su esposo que estaba viajando en avión en ese momento, por lo cual salió del hospital y llamó a su tía María.

Le dije: 'María, me acaban de dar este diagnóstico, tengo dos tumores cerebrales; no entiendo nada, me dijo el de resonancia, el doctor no me ha dicho nada, yo no estoy entendiendo nada'", dijo.

Yo lo sentí como una puñalada en el corazón y dije 'ya valí gorro'", agregó, esto al hablar de la forma en la que uno de los médicos le señaló que la situación era muy delicada.

Finalmente, después de pedir diversas opiniones y buscar la mejor atención, Inés Gómez Mont acudió a la clínica Mayo en Florida, Estados Unidos, donde volvió a ser examinada y le explicaron que los tumores parecían ser benignos.

Después de un análisis de todas sus opciones, la conductora siguió un tratamiento por meses antes de que finalmente la operaran, tiempo durante el cual siguió mostrándose alegre en televisión y sin revelar que tenía dos tumores, ya que ella manejó públicamente sus problemas de salud como "un quiste" porque no quería alarmar a nadie.

Era una agonía para mí decir: 'Tengo dos tumores cerebrales, me sigo desplomando, mis hijos no me gusta que me vean así, pero ok, tengo que esperarme, pero sí estoy bien'", recordó Inés sobre el tiempo en el que estuvo en tratamiento.

Finalmente, Inés Gómez Mont tuvo contacto con el reconocido médico Alfredo Quiñones, quien fue finalmente quien le brindó una atención muy humana, especial y esperanzadora en todo momento. Él fue quien extirpó los tumores a la conductora, una parte de la historia que Inés probablemente contará en otra entrega de Fernanda Talks Home.

Fuente: Instagram @fernanda_familiar