Jacky Bracamontes y la empapada 'venganza' de su esposo tras no hacerle un favor : "¡Qué poca!"

Florida, Estados Unidos.- Jacky Bracamontes compartió en redes sociales la forma en la que su esposo, Martín Fuentes, se 'vengó' de ella después de que no quiso pasarle una toalla mientras caía una lluvia en Miami, ciudad en la que residen y pasan el confinamiento.

La querida conductora compartió en su perfil de Instagram el video que su marido originalmente publicó en sus Historias de la misma red social, grabación en la que se observa cómo el piloto de carreras la carga en los brazos y luego la lanza sin piedad a la alberca de su casa.

En el post, Martín explicó que Jacky no había querido pasarle una toalla porque quería evitar empaparse en la lluvia. Después de su negativa, Jacky terminó en la piscina por la broma de su esposo.

Esto pasa cuando le pido al amorcito de mi vida una toalla y me dice que no porque no se quiere mojar...", escribió Martín en la publicación de Instagram.