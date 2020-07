Julián Figueroa revela cuál es la mejor herencia que le dejó Joan Sebastian

Ciudad de México.- Durante una entrevista con Sale el Sol, Julián Figueroa recordó a su padre Joan Sebastian en su aniversario luctuoso, además, detalló cuál es la mejor herencia que le dejó el fallecido cantante.

La muerte de mi papá me ha llevado a ser más maduro, en este momento en el que ya no está me he tenido que hacer cargo de otras cosas. Ya no tengo su protección", indicó el compositor.