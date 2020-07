La extraña relación entre la lamentable muerte de Naya Rivera y una canción de Eminem

Ciudad de Mexico.- Luego de que esta tarde se confirmara el deceso de Naya Rivera, tras ser encontrado su cuerpo en el lago Piru, por caer a las profundidades la tarde del jueves, este lunes internautas reaccionaron al mensaje de una canción de Eminem.

Se trata de la melodía, 97′ Bonnie & Clyde, en la cual se narra el asesinato de una madre en un lago, por parte de su esposo, misma de la que publicó en Instagram, la cual dice, "Just the two of us".

En la última instantánea se aprecia a la exintegrante de Glee, abrazando a su pequeño, como una muestra de cariño de una madre a un hijo.

Cabe mencionar que ella anteriormente había sido detenida tras haber golpeado a su entonces marido, Ryan Dorsey, quien fue encontrado con diversos golpes en la cabeza.

Además que luego de su paradero, se observó a Dorsey lavándose la cara en el lago Piru, por lo que de inmediato algunos seguidores de la actriz y el rapero lo han asociado con su deceso.

Fuente: Heraldo de México