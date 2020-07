Laura Zapata relata cómo fueron los últimos días de Raymundo Capetillo tras morir de Covid-19

Ciudad de México.- Luego de que el pasado domingo, la primera actriz, Laura Zapata confirmara el deceso de Raymundo Capetillo a causa del Covid-19.

Estaba inquieto, entonces se tomó la decisión de que se iba internar, cuando yo me enteré, yo le mandé mensajes y no me contestaba y me dice que no quería que nadie supiera que tenía Covid-19", dijo.