Livia Brito admite agresión a periodista y pide perdón: "Me sentí vulnerable"

Ciudad de México.- La actriz Livia Brito rompió el silencio y admitió haber agredido al fotógrafo Ernesto Zepeda, luego de que la semana pasada el amante de la lente la denunciara pública y legalmente por esta situación.

A través de un video grabado en su cuenta de Instagram, del cual censuró de comentarios, la artista de origen cubano explicó su postura ante la controversia.

Siento la necesidad de hacer una declaración acerca de los hechos recientes y disculparme públicamente con Ernesto, con su familia y los medios de comunicación, con mis seguidores y con todos aquellos que se hayan sentido ofendidos directa o indirectamente, lo siento mucho y me arrepiento profundamente por mi reciente comportamiento", inició Brito.

Acto seguido, la actriz contó su versión sobre el altercado que sostuvo con el fotógrafo.

Durante mi estancia en la playa, donde buscaba un poco de paz y tranquilidad, me sentí vulnerable al percatarme que estaba haciendo fotografiada de manera invasiva por un fotógrafo que estaba escondido, le solicité que borrara todas las fotos que me había sacado en repetidas ocasiones, y al encontrarme con una negativa con el argumento de que por ser figura pública mi vida privada también lo era, se produjo una discusión, me empujó y reaccione impulsivamente con una cachetada hacia él, de ninguna manera estoy tratando de justificar mis acciones o dar excusas, acepto mi responsabilidad ante esta acción", confesó.