Marcelia Figueroa dedica conmovedor mensaje a Joan Sebastian: "Gracias papá"

View this post on Instagram

Increu00edble que hoy se cumplan 5 au00f1os desde que partiste de este mundo terrenal... y yo no su00e9 si el tiempo ha pasado muy ru00e1pido o muy lento. Gracias, papu00e1, porque en u201csolamenteu201d 15 au00f1os, vivimos cosas que muchos no viven en toda una vida. Gracias por hacer de mu00ed una mujer de bien. Gracias por guiarme con tu ejemplo de fortaleza, honestidad, responsabilidad, y nobleza. Pero sobre todas las cosas, gracias por darme y sembrar tanto amor en mu00ed. Te llevo conmigo siempre. Te amo. ud83dudcf7 Recuerdos de un verano feliz por el sur de Espau00f1a.