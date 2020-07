No solo a Kelly Preston: John Travolta y sus dolorosas pérdidas a causa del cáncer

Estados Unidos.- El cáncer de mama no solo ha golpeado duramente al famoso actor Hollywood, John Travolta, con el reciente fallecimiento de su esposa, Kelly Preston, pues hace 43 años la misma enfermedad se llevo al primer gran amor de él, Diana Hyland.

En 1976, Travolta conoció a Hyland durante su colaboración en el filme The Plastic Bubble, durante la cual quedó perdidamente enamorado de ella sin importar que fuera 17 años mayor que él, en ese momento la industria no estaba acostumbrada a mujeres saliendo con hombres menos, pero eso no los detuvo.

Nunca había estado tan enamorado en mi vida... Pensaba que me había enamorado antes, pero no. Desde el momento en el que la conocí, me sentí atraído hacia ella. Éramos como dos maniacos conversando todo el tiempo en el set de Bubble y después de un mes, surgió el romance”, explicó Travolta en su primer entrevista tras revelar su romance.

Pero su amor duró solo algunos meses, ya que en marzo de 1977 Diana murió a causa del cáncer de mama, el cual le había sido diagnosticado dos años atrás, ella pensaba haberlo superado, pero mientras que John filmaba Fiebre de Sábado por la Noche sufrió una recaída terrible que lo llevo a pedir un tiempo para estar con ella en su lucha, la cual terminó perdiendo.

Sentí cómo se le fue el aliento. Fueron las diez semanas más duras de mi vida", dijo Travolta tiempo después.

El pasado domingo 12 de julio el reconocido actor volvió a perder a otra gran amor de su vida, Kelly, con quien estuvo 28 años casado y tuvo tres hijos, debido a que tras dos años de una intensa lucha contra la terrible enfermedad, lo que ha llevado a revelar que se retirará por un tiempo del ojo público para estar con sus hijos.

El amor y la vida de Kelly siempre serán recordados. Me tomaré un tiempo para estar con mis hijos que han perdido a su madre, así que perdón por adelantado si no tienen noticias nuestras por un tiempo. Pero tengan en cuenta que sentiré su derramamiento de amor en las próximas semanas y meses a medida que nos curamos. Todo mi amor, JT", escribió el actor.

Sin embargo, no solo el cáncer le ha quitado a las mujeres con las que deseaba pasar cada día de su vida, pues la enfermedad de Kawasaki dio un golpe aún mayor a la vida de Travolta, la muerte de su primer hijo, Jett Travolta.

Jett al poco tiempo de nacer fue diagnosticado con la enfermedad que afecta a los vasos sanguíneos, lo que puede afectar las arterías coronarias y hace que se sufran convulsiones, y también con autismo.

La familia vivió tranquila con la enfermedad del joven controlada por 16 años, pues a principios del 2009 Jett sufrió una terrible convulsión que le arrebato la vida mientras se encontraban de vacaciones en las Bahamas.

Fuente: Infobae