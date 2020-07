Papá de Jenni Rivera revela que tuvo una cirugía: "Gracias por sus oraciones"

View this post on Instagram

Quiero agradecerle a Dios ud83dude4f y a todas las personas que estuvieron al pendiente de mi persona, tuve una cirugu00eda de las cual todo saliu00f3 bien, mil gracias por sus oraciones. ud83dude4f Ya estoy en casa, un poco de descanso y como nuevo ud83eudd20ud83cudfb5ud83cudfbcud83cudf99ud83cudfb6