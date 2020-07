Polémica en 'Hoy': Galilea Montijo pide "cachetear a niñas" para evitar violaciones y la destrozan

Ciudad de México.- Una vez más la presentadora tapatía Galilea Montijo está dando de qué hablar y recibiendo decenas de críticas en redes sociales debido a la polémica recomendación que dio para evitar las violaciones.

Resulta que la mañana de este lunes durante el programa Hoy, los conductores retomaron el caso Kalimba y la presentadora estelar de Televisa hizo una fuerte declaración contra Daiana Guzmán, quien hace algunos años denunció al cantante.

Estábamos recordando cómo le destrozó la carrera esta chavita. Decíamos, alguien que te viola no sales al otro día en la portada del conejito", comentó Gali.

Galilea aseguró estar muy preocupada por esta situación argumentando que ella es madre de un varón y no le gustaría que pasara lo mismo.

Hablo yo como mamá de un niño, no es que este a favor de la violación, no se me vengan encima… ¿Dónde comienza y dónde termina una violación?", añadió.