Por "no pagar", fotógrafo agrede y humilla a Belinda en redes sociales

Ciudad de México.- La famosa cantante y actriz, Belinda, recientemente ha sido víctima de agresiones y varias humillaciones por parte de fotógrafo que la acusa de ser una "mala paga", señalando que le debe dinero de una sesión de fotos mediante las redes sociales.

Mediante sus redes sociales el fotógrafo ha compartido memes o ha compartido insultos de la coach de La Voz Azteca, pues afirma que tras realizar un trabajo, la cantante nunca le pagó y sigue sin hacerlo.

El hombre no ha señalado exactamente desde cuando existe la deuda o la cantidad de la misma, solo que la interprete es una "mala paga" y que nunca va a olvidar su rostro y no por ser famosa, sino por no cumplir con su trato.

Fuente: Instagram @chamonic