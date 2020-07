Raymundo Capetillo: La vez que el actor de Televisa habló sobre quitarse la vida

Ciudad de México.- A horas de que se confirmara la muerte de Raymundo Capetillo, los medios de comunicación comenzaron a recordar los momentos más duros que enfrentó el actor, como la vez que habló sobre quitarse la vida tras luchar contra un terrible enfermedad.

Hace algunos años el histrión mexicano estuvo al borde de la muerte debido a que se le detectó un tumor cerebral, que finalmente pudo ser extirpado con una cirugía.

Te podría interesar: Raymundo Capetillo, primer actor de televisa, pierde la vida a los 76 años

Sin embargo, la noticia fue muy dolorosa para Raymundo y además, la operación provocó que perdiera la audición en uno de sus oídos, situación que lo hizo caer en depresión y pensar lo peor.

No dudo que sí haya pasado por mi mente (quitarme la vida), pero lo superé y eso es lo importante. Gracias al apoyo de mi familia y amigos salí adelante", comentó para TVyNovelas.

También lee: Tras quedarse en la ruina, exintegrante de 'Hoy' aparece como conductora ¿en TV Azteca?

En su última entrevista concedida en enero del 2020 al programa De primera mano, Capetillo negó que haya intentado quitarse la vida como se había rumorado.

A seguir adelante. Los compromisos de vida y de familia eran todo para mí y cuando no podía hacer nada, no la pasé bien, pero no quise quitarme la vida", puntualizó.