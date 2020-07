Selena Gomez causa furor en Instagram al reaparecer más hermosa que nunca

Estados Unidos.- Más hermosa que nunca, así es como la famosa y querida cantante, Selena Gomez, ha causado furor entre sus millones de seguidores en Instagram al reaparecer en la red social tras un mes sin saber absolutamente nada de ella.

Gomez desde el día 17 de mayo del año en curso dejo que sus redes sociales se trataran de crear conciencia del racismo por el asesinato de George Floyd, pidiendo un alto a la discriminación, aunque el pasado mes de junio tuvo un repunte al compartir una video llamada que hizo enloquecer a sus fans.

Tras el furor de junio ya ha pasado un mes del que no se sabía nada, pues ni para apoyar un acto altruista había reaparecido, manteniendo a la expectativa a sus fieles seguidores que al verla de nuevo no dudaron en llenarla de halagos.

La interprete de Look At Her Now posó bajo un árbol, sobre el césped verde durante la puesta del sol con un pans deportivo negro con blanco, una chamarra igual y una blusa blanca que entalla a la perfección su perfecta silueta.

Fuente: Instagram @selenagomez