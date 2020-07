¿Rivalidad? Talina Fernández desmiente a Lolita Ayala; "No me ayuda con dinero"

Ciudad de México.- Hace varios días Lolita Ayala reveló que su amiga Talina Fernández estaba pasando por una dura situación financiera a causa del coronavirus por lo que la estaba apoyando con su fundación Solo por Ayudar.

Sin embargo, Talina negó todo esto en una entrevista que le brindó a la revista TV notas, donde aclaró que esto se puede deber a que la conductora y periodista tiene problemas de memoria y habría metido la pata con su declaración.

Lee también: Ricky Martin recuerda a Naya Rivera con melancólica fotografía juntos

Somos muy buenas amigas desde hace 61 años, pero eso de que me ayude con dinero no es cierto, mi cartera sigue estando igual de vacía; aunque tampoco estoy en la miseria, pues tengo bienes, mi dinero lo tengo en ladrillos, no en efectivo. Mis amigas solo me apoyan emocionalmente”.