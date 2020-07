¿Televisa o TV Azteca? Tras meses de 'crisis', Ingrid Coronado consigue trabajo

View this post on Instagram

A miu0301 me gusta mucho ver a las personas felices. u2063u2728u2063 u2063u2063 A los mau0301s cercanos a mi corazou0301n me encanta hacerles sorpresas porque me ilusiona mucho ver su cara de alegriu0301a cuando las reciben.u2063u2063 u2063u2063 Pero creo que el mejor regalo que podemos darle a alguien, es una ud835udc2cud835udc28ud835udc27ud835udc2bud835udc22ud835udc2cud835udc1a ud835udc2cud835udc22ud835udc27ud835udc1cud835udc1eud835udc2bud835udc1a. u2063u2063 u2063u2063 Si estamos tristes, deprimidos, enojados y alguien nos sonriu0301e con el alma, es como si contribuyera a borrar todo ese dolor que estau0301 en nuestro corazou0301n. u2063ud83dudc96u2063 u2063u2063 ud835udc14ud835udc27ud835udc1a ud835udc2cud835udc28ud835udc27ud835udc2bud835udc22ud835udc2cud835udc1a ud835udc21ud835udc28ud835udc27ud835udc1eud835udc2cud835udc2dud835udc1a ud835udc1dud835udc1a ud835udc1eud835udc2cud835udc29ud835udc1eud835udc2bud835udc1aud835udc27ud835udc33ud835udc1a...u2063ud83dude4cud83cudffbu2063 u2063u2063 Por eso cuando sonriu0301as, siempre recuerda que le puedes estar cambiando el rumbo de la vida a quien le sonriu0301es. u2063u2063 u2063u2063 u00bfY a quieu0301n le estaba sonriendo en esta foto? A Emiliano que me la estaba tomando jajau2026u2063ud83dude05u2063 u2063u2063 Cueu0301ntame, u00bftuu0301 a quieu0301n le sonriu0301es? u2063u263aufe0f . Muchas gracias a @cornelia_boutique_ por mi blusa hermosa!! ud83dude0dud83cudf3a #Sonreir #Amor #Agradecer #Vida #NuevoRumbo #seresqueridos