Tras 53 años, actor de Televisa revela cómo su papá reconoció a su media hermana

Ciudad de México.- Alberto Vázquez hace algunos días dio una declaración en donde reconoció a una hija que por 53 años negó que fuera de él por lo que la polémica se desató

Arturo Vázquez, hijo del cantante reveló que él conoció a su hermana Claudia cuando ambos eran mucho más jóvenes y que trató de que su papá se acercara a ella.

Te puede interesar: Kimberly Loaiza y su hermana 'ponen en su lugar' a Manelyk de 'Acapulco Shore'

Por medio de Elías Saraus, un productor con muchos años de trayectoria con quien su papá tenía un proyecto. Él me presentó a una joven dama y me dice que era mi hermana. Elías me pidió que le dijera a mi papá que saliera porque estaba una muejr que decía que era su hija".