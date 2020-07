Tras éxito en Televisa, Ernesto Laguardia confiesa duro rechazo y ahora se dedicará a esto

Ciudad de México.- El querido actor y conductor mexicano, Ernesto Laguardia, brindó una entrevista exclusiva a la revista TVyNovelas en la cual confesó que pese a su arrasador éxito en las telenovelas, también ha sufrido el rechazo de varios productores.

El artista mexicano de 60 años relató que en un sinfín de ocasiones ha sufrido duros rechazos a los castings a los que asiste, pero no por ser un mal intérprete, si no con el argumento de que ya no tiene "necesidad" de trabajar.

No tienes idea de cuántas veces he escuchado a un productor decir 'a él no le den el papel, no lo necesita, ha hecho mucho dinero, no tiene necesidad' y no te imaginas qué mal me siento", relató.