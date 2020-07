Actor de Televisa habla del infierno que vivió al pasar 13 días hospitalizado por grave enfermedad

Ciudad México.- Hace unos cuantos días atrás, miles de mexicanos se entristecieron ante la noticia en la que se confirmó, que el actor, Mauricio Herrera había contraído la enfermedad de Covid-19.

Sin embargo, luego de días internado junto a su esposa en un hospital, el artista tiene la oportunidad de contar su dura experiencia, pues a pesar de haber recibido el alta por parte del centro médico, aun sigue en tratamiento.

Mi estado de salud está bien, me tienen que hacer todavía 15 días de tratamientos y todo, porque la neumonía ya cedió, pero aún quedan unos vestigios pequeños para que ya no haya nada. Pero me siento bien, muy cansado por que fueron 13 días en el hospital", dijo Mauricio.