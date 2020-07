Actriz de Televisa da noticia sobre su salud al captar en video su prueba del Covid-19

Florida, Estados Unidos.- Laura Flores compartió con sus seguidores de redes sociales que debió acudir a que le realizaran una prueba de Covid-19, ya que pronto será sometida a un procedimiento en una de sus manos.

La actriz de numerosas telenovelas de Televisa publicó un video en Instagram donde se le ve llegando a lo que parece ser un sitio 'drive thru' de pruebas de coronavirus, esto en la ciudad de Florida en la que reside.

Desde su automóvil, la también conductora explicó que el médico que atenderá su situación en la mano solicita a sus pacientes que se realicen el examen, para así descartar que tengan el padecimiento.

Me van a hacer la prueba del Covid, ¿por qué? Porque me van a hacer un pequeño procedimiento en mi mano derecha, una cosa que se llama túnel del carpo, y el doctor que me va a atender está requiriendo que todos sus pacientes se hagan la prueba del Covid-19, o sea, no es que yo lo tengo o que tenga síntomas pero me lo tengo que hacer", explicó Flores a sus fans.