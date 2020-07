Actriz de Televisa habla sobre su salud tras haber pasado por una dolorosa cirugía

Ciudad de México.- La joven actriz de telenovelas, Briggitte Bozzo, recientemente sorprendió a todo el mundo de la farándula, al revelar que pasó por una cirugía en la que por una enfermedad debía hacerse.

Ahora, a tan solo una semana de aquel doloroso suceso, la joven artista se comunicó con los fans a través de sus redes sociales, para mostrar que se encuentra bien y hacerles ver que su estado de salud avanza favorablemente.

Mi gente bonita, pues ya me siento un poquito mucho mejor, no estoy ahorita fajada ni nada ¿Por qué? Metieron a lavar todo y ahorita me las van a volver a poner. No puedo hacer movimientos bruscos, ni muchos movimientos porque me iba a doler, pero ya me siento mucho mejor y pues nada los amo mucho", dijo la actriz.