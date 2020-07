¡Adiós Televisa! Hermano de José Ron podría salir de 'Guerreros 2020' y ruega por votos

View this post on Instagram

Ahora mu00e1s que nunca necesito el apoyo de todos ustedes que lamentablemente ayer fui sentenciado y soy el u00fanico cobra ud83dude2cud83dudc0d Si llegamos a 5 millones votos de votaciones en general todos los Guerreros nadie sale, asu00ed que vayan a votar y pueden hacerlo todas las veces que quieran para salvarnos ud83dude4f Pueden hacerlo en www.guerreros2020.mx y compartir el link ud83dude09 #labestiatapatia #teamjulioron #guerreros2020mx