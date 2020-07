Alicia Machado lucha contra las lágrimas al hablar del ejemplo que quiere ser para su hija

View this post on Instagram

Hoy es un du00eda especial! Esta princesa ud83dudc78 Valiente, buena, noble, inteligente, amiga, compau00f1era la mu00e1s amorosa de las niu00f1as ud83euddd2 del universo! Esta de cumpleau00f1os ud83cudf82 Feliz cumpleau00f1os ud83cudf8aud83cudf81 mi amor ! Te amo hoy mau00f1ana y toda la vida! Nos vamos de du00eda de chicas lunch ud83eudd57 family lunch ! Love you ud83dude18 happy birthday ud83cudf89 #Dinorah