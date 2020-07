¿Aterrada? Jessica Díaz revela estar nerviosa por participar en 'Guerreros 2020'

Ciudad de México.- Recientemente la actriz, Jessica Díaz, ha estado en boca de todos, pues se ganó la atención de todos los medios desde su ruptura con el galán de telenovelas, José Ron.

Sin embargo, su vida amorosa no lo es todo, pues ella es una talentosa artista que ha sabido posicionarse en Televisa como una de las actrices más cotizadas.

Además, esta próxima a participar en el reality show, Guerreros 2020, un programa de retos de esfuerzo físico y mental, donde además será juzgada por el implacable tribunal.

Aunque muchos conocen a Jessica como una chica activa y en forma, ella misma teme por su participación en el show, pues en sus historias de Instagram reveló, que, aunque si suele hacer ejercicio, por la cuarentena se había dado un descanso.

Soy invitada a Guerreros 2020 y la verdad estoy muy nerviosa, porque hace mil años que no me entreno porque hashtag #cuarentena, no traigo buena condición, pero bueno vamos a divertirnos", dijo la famosa.