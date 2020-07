Bárbara Mori irradia belleza con su nuevo 'look' y sus fans enloquecen: "Wow, divina"

View this post on Instagram

Entrar en contacto con la naturaleza nos hace muy bien, mejora nuestra salud mental. Un estudio de Nature estimu00f3 que, a nivel mundial, las #AreasNaturalesProtegidas aportan 6 trillones de du00f3lares a la economu00eda del mundo en tu00e9rminos de salud mental. CUIDEMOS LO QUE IMPORTA! #SalvemosCONANP Puedes encontrar el link del estudio en la bio de @salvaconanp