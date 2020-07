¿Cerró ciclos? Jessica Díaz presume su cambio de 'look' tras ruptura con José Ron

View this post on Instagram

ud835udda7ud835uddc8ud835uddc5ud835uddbaud835uddbaud835uddbaud835uddbaud835uddbaud835uddbaud835uddbaud835uddbaud835uddbaud835uddbaud835uddba!!!! ud835uddbeud835uddccud835uddcdud835uddba ud835uddbeud835uddcc ud835uddc6ud835uddc2 ud835uddc7ud835uddceud835uddbeud835uddcfud835uddba ud835uddb8ud835uddae ud83dudc95ud83eudd96 (SWIPE) . Estoy muuuy felizzzzzzzzzzz con mi nuevo look ud83dudc96, gracias @glow_studio18 por ser mi complice y quitarme el miedo mil que tenia de tocarme el cabello por primera vez. Ya estoy lista para divertirme muchiu0301simo en @guerreros2020mx ud83eudd81ud83dudc0d 8:30 pm @micanalcinco necesito su apoyooooooo moral familia AHIu0301 NOS VEMOS !!!! u2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0fu2764ufe0f