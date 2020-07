Chiquis Rivera actualiza sobre su estado de salud y preocupa a fans: "No estoy bien"

Ciudad de México.- Recientemente la reconocida cantante, Chiquis Rivera, preocupó a varios de sus seguidores en Instagram al confesar que no se siente "bien" tras contraer el Covid-19, actualizando su estado de salud actual junto al de Lorenzo Méndez.

Rivera señaló que ella y su esposo han vivido unos días con mucho dolor y sin nada de energía, pero que intenta ser optimista y se despertó con intensiones de realizar sus actividades normales.

No estoy bien, pero hoy me desperté y me dije: 'me voy a poner a limpiar, a moverme un poquito más', de hecho estoy a punto de subirme a la caminadora", dijo Chiquis.