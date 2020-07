Chiquis Rivera estalla contra los que creen que utiliza el Covid-19 como publicidad

Los Ángeles, EU.- Luego de anunciar que ella y su esposo tenían coronavirus, Chiquis Rivera actualizó su Instagram con un video donde revela que está harta de las personas que aseguran que no está enferma y todo se trata de mera publicidad.

Un medio de México anda diciendo que la separación que tuvimos Lorenzo (su esposo) y yo fue por publicidad y también lo del Covid. La verdad, de corazón no le deseo a nadie esto. Hay momentos que me siento bien y hay momentos que me siento mal.”