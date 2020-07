Cigüeña en camino: Actor de Televisa presume avanzado embarazo de su pareja

View this post on Instagram

Hoy estamos a 4 meses de tu llegada mi princesa, se me ha hecho eterno esto de esperar, te confieso que muero de ganas por tenerte en mis brazos, llenarte de besos, cuidarte, contarte cuentos, darte tu bibi y hasta cambiarte los pau00f1ales. Te estamos esperando con mucho cariu00f1o y paciencia, eres una bebe muy muy deseada, te amamos tanto chiquita, sigue creciendo y agarrando fuerzas, aquu00ed te esperamos ! Gracias @renataharoptt por hacernos tan felices guapa, estoy seguro que vas a ser la mejor mamu00e1, la mu00e1s divertida, la mu00e1s amorosa y claro que la mu00e1s guapa ! Eres una chingona !