Conductora de 'El Gordo y La Flaca' da positivo a Covid-19 y asusta a todo Univision

Miami, Florida.- La tarde de este martes, Clarissa Molina se comunicó vía telefónica en el programa en vivo de El Gordo y La Flaca para informar que dio positivo a coronavirus, tras haberse realizado una prueba casera.

En la grabación, la amada conductora de Univision y exparticipante de concursos de belleza informó que desde hace una semana se hizo la prueba y fue justo la tarde del lunes que le llego el tan esperado resultado.

Lee también: ¿Se va a TV Azteca? Exintegrante de 'Hoy' se queda sin trabajo en Televisa en plena crisis

Dice que es positivo a Covid-19, me tomó de sorpresa porque me he sentido muy bien, no he tenido ningún síntoma, ni problemas respiratorios, he estado haciendo ejercicio, por lo tanto, no sé desde cuando estoy contagiada”, mencionó Clarissa.