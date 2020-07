Delgado y con oxígeno: Así se ve Mauricio Herrera, actor de Televisa, tras vencer al Covid-19

Ciudad de México.- A solo horas de abandonar el hospital tras ganar su batalla contra el coronavirus, el actor Mauricio Herrera concedió una entrevista exclusiva al programa Venga la Alegría para revelar cómo se encuentra.

El histrión mexicano aseguró que está muy contento y agradecido por haberse recuperado luego de 13 días de permanecer hospitalizado por esta terrible enfermedad.

Visiblemente más delgado y utilizando un oxígeno, Mauricio confesó que jamás tuvo miedo por permanecer internado y señaló que lo que más temía era por la salud de su esposa y su hija.

Yo siempre fe de que no me iba a pasar nada, no tuve miedo realmente nunca, tenía yo más miedo de que le pasara a mi mujer o a mi hija", explicó.