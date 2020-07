"Diosa": El 'look' de Belinda para 'La Voz' que dejó sin palabras a todo TV Azteca

View this post on Instagram

Wooooow, con nuestra espectacular @belindapop... ud83dude0d u00bfQuu00e9 tal el look de esta noche? ud83dudc51 . . . . . #KnockoutsLaVoz #LaVoz #TheVoice #LaVozAzteca #EquipoBelinda #EquipoMariu0301aJoseu0301 #EquipoMontaner #EquipoNodal #Belinda #LaJosa #Nodal #Montaner #Knockout