Edwin Luna se entera en vivo en 'Hoy' que su esposa Kimberly Flores ha sido infiel

Ciudad de México.- Este martes el cantante Edwin Luna y su esposa Kimberly Flores estuvieron como invitados en el programa Hoy, sin embargo, los conductores los pusieron en aprietos y ambos tuvieron que hacer fuertes confesiones.

Mientras que el vocalista de La Trakalosa tuvo que recordar su polémico matrimoni con Alma Cero, la modelo y cantante guatemalteca admitió en pleno programa en vivo que había sido infiel.

También lee: Tras éxito en Televisa, Ernesto Laguardia confiesa duro rechazo y ahora se dedicará a esto

Aunque existen rumores de que Kimberly le 'pinta los cuernos' a Edwin, ella reconoció que sí ha engañado pero no a su actual esposo, si no a una expareja.

También lee: Tras quedarse en la ruina, exintegrante de 'Hoy' aparece como conductora ¿en TV Azteca?

No, a mi marido no... pues a algún ex por ahí", añadió Kim.