'El Matador' recuerda el angustiante momento cuando fue asaltado y secuestrado

Ciudad de México.- El exfutbolista Luis Hernández 'El Matador' estuvo en una charla con el exportero Félix Fernández con quien recordó el secuestro que sufrió hace unos años, y que leyeron del libro Guantes Blancos: Personajes del futbol.

‘El Matador’ narró que después de salir de una fiesta en la noche se dirigió en su automóvil a su vivienda ubicada en Ciudad Satélite, Estado de México, pero justo al llegar había unas personas que ya lo esperaban.

Lee también: Tras llegar a TV Azteca, esta participante de 'La Voz' perdió 20 kilos y así luce ahora

En frente de la casa oigo un chiflido, apenas me voy bajando, me encañonan unos tipos, me pasan para atrás, yo tenía una camioneta blanca, una Silverado, me empezaron a decir de cosas, que me identificara, me identifiqué, como a los 20 minutos dije 'ya ching… a su madre, lo que sea', y empecé a cotorrear con ellos."