"El mismo de Curvy y la G": Atacan a Linet Puente por usar "el vestido de TV Azteca"

Ciudad de México.- Los observadores internautas no descansan y Linet Puente no se salva, en su cuenta de Instagram la conductora de Ventaneando compartió fotografías de su look del lunes y no se a salvado de las críticas.

Aunque seguidores de la presentadora ya estaban muy de acuerdo en como se veía por implementar outfits que le quedan bien a su estilo, esta vez Linet esta siendo el blanco de malos comentarios.

Y de inmediato las comparaciones no esperaron pues usuarios de Internet aseguran que este vestido es el mismo que Laura G y Curvy Zelma han usado en más de una ocasión.

Fuente: Instagram @linetpuente / @curvyzelma