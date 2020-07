Érika Buenfil revela cómo volvió a Televisa tras perder exclusividad y lanzarse como youtuber

Ciudad de México.- Érika Buenfil reveló que fue toda una "sorpresa" su regreso a Televisa con su participación en la telenovela Te doy la vida, ya que fue una de las últimas actrices en integrarse al proyecto y la oportunidad le llegó cuando se encontraba emprendiendo otros proyectos, esto después de haber perdido su exclusividad con la televisora.

Como se ha de recordar, a principios de febrero de 2019 la actriz reveló que de forma repentina había acabado su contrato de artista exclusiva con la televisora de San Ángel, algo que la dejó impactada.

Yo no te puedo decir que sé siente porque acaba de suceder. Me sorprende… Estaba como en una zona de confort, muy arropada y segura, y no es que esté insegura simplemente que estoy libre, como recién divorciada, digamos, y ahora tengo la libertad de andar con quien yo quiera", dijo en esas fechas a Ventaneando.