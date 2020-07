Érika Fernández preocupa a sus fans al informar que se realizó la prueba del Covid-19

View this post on Instagram

Hoy fue un du00eda de locos !!! Mi perra melcocha se tiru00f3 por la ventana porque no vio que estaba cerrada y se abriu00f3 la cabeza , me hice la prueba del covid19 (negativa por cierto pero estaba muerta de miedo ) me llamu00f3 mi contador jajajaja (nervios mil ) se fue Salomon en Adopcion , me decepcionu00e9 de un Refugio al que yo le daba alimento y ayuda mensualmente :( me contaron cosas muy feas y me doliu00f3 el corazu00f3n porque yo aun confiu00f3 en la gente ... ah y fui a tlahuac por esa Mamita que tuvo sus bebu00e9s en la calle !!!! Apenas entru00e9 a casa , le di de comer a todos , comu00ed yo y me sentu00e9 a pensar ud83dudcad... que linda es la vida y que afortunada soy de poder hacer lo que amo, poder cambiar vidas de animalitos indefensos deberu00eda contar cu00f3mo un su00faper poder y yo me siento poderosa cuando conozco a estos seres tan maravillosos llenos de cualidades y agradecimiento que muchas personas no ven !!! Gracias a las personas que reportan casos , que dan hogar temporal, que donan , que adoptan , que comparten publicaciones y que de verdad les duele el corazu00f3n cuando ven una injusticia u2764ufe0f hoy fue un gran du00eda , comenzu00f3 con el pie izquierdo pero al verla en el cuartito con sus bebu00e9s , hace que TODO VALGA LA PENA ud83dude4f si queres apoyarnos entra en @amorsinraza o www.amorsinraza.com