Ferka le envía 'recadito' a Frida Sofía tras ataques a Christian Estrada: "Voy a luchar por él"

Ciudad de México.- Frida Sofía recientemente lanzó nuevos ataques a su expareja, Christian Estrada, señalando que se había "metido con hombres" advirtiéndole a Ferka, la competidora de Guerreros 2020 que ahora sale con él, quien le envió un 'recadito' de regreso.

Hace poco la hija de Alejandra Guzmán no bajo de "vividor" a su ex y advirtió a cada mujer, incluida a su actual pareja sobre él, señalando que no hacia más que "colgarse" de otros para sobre salir.

Yo no soy quién para dar consejos, pero como mujer sí les digo que tengan mucho cuidado con este vividor, que lo único que hace es colgarse de las mujeres. Qué bueno que consiguió este reality, si es lo que le hace sentir bien

Te podría interesar: "Que tenga cuidado": Frida Sofía advierte a la nueva novia de su ex, Christian Estrada

Ante esto la competidora de Leones aseguró que no le interesaba eso e iba a luchar junto a él, pues hasta el momento estaba muy feliz y enfrentaría todo lo que se venga.

La verdad es que soy más fuerte que eso, así que...lo que está afuera lo tengo bien y lo que está aquí también, voy a batallar con él. Estoy muy contenta la verdad", expresó Ferka.

Te podría interesar: ¿Se va a TV Azteca? Exintegrante de 'Hoy' se queda sin trabajo en Televisa en plena crisis

A partir del minuto 2.

Te podría interesar: ¡Traición a TV Azteca! Conductor de 'VLA' llegaría a 'Hoy': "Ya busca trabajo en Televisa"

Fuente: YouTube @Hoy