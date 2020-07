Fran Meric, exactriz de TV Azteca, engalana TikTok con sus dotes como bailarina

View this post on Instagram

Cuando tu00fa insultas, molestas, le deseas mal o lastimas a otros, te tengo noticias... en realidad te lo estu00e1s haciendo a ti mismo. Por dos razones: 1. Ley universal de dar recibir. Todo lo q des y mandes afuera te seru00e1 devuelto y multiplicado. 2. Recuerda que todo lo que hay afuera solo es una proyecciu00f3n de ti mismo. . Eso que te genera tanto enojo o rabia solo estu00e1 hablando de tus carencias afectivas. De tu falta de paz y reconocimiento de ti mismo. De tu falta de amor y falta de autosanacion. . Y Entonces... en realidad sirve de algo?? O serviru00eda mucho mu00e1s la responsabilidad y trabajado de sanacion personal? Tu00fa decides... atacar o trabajar?? . . Mi sombrero que AMO es de @amorypuntott . #trabajopersonal #espiritualidad #amor #paz #sombrero #hechoenmexico