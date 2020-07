Karol G impacta al confirmar que dio positivo a Covid-19 y relata su calvario: "Fue muy doloroso"

Ciudad de México.- La famosa y querida cantante colombiana, Karol G, ha impactado al mundo del espectáculo al confirmar en un en vivo que la noticia de que tuvo Covid-19 es cierta, además de contar levemente el calvario por el que paso debido a que "fue muy doloroso".

Karol tras difundirse que había salido positivo a coronavirus señaló que se ha visto en la necesidad de aclarar que es verdad, pero que no había querido hacerlo público pues no quería preocupar a sus padres que estaban lejos, ni tampoco quería que esa noticia opacara el lanzamiento de su nuevo sencillo, Ay Dios Mío.

No quería hacerlo público porque mis papás estaban lejos de mi, no quería hacerlo público porque no quería preocupar a nadie, tenía muchas razones, mi nuevo sencillo estaba a punto de salir y no quería que interfiriera", contó Karol.