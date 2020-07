"No vamos por limosnas": Reportero revela que no logró acordar nada con Livia Brito

Ciudad de México.- En días recientes salió a la luz, que la actriz, Livia Brito, emitió una disculpa pública por la agresión en contra de un paparazzi que la fotografió sin su consentimiento.

Este martes 14 de julio, en el programa de espectáculos, Ventaneando, se entrevistó al reportero Ernesto Zepeda, quien fue la víctima de agresión por Livia y su novio. En la charla, Ernesto dijo haber aceptado las disculpas de la artista.

Lee también: Tras éxito en Televisa, Ernesto Laguardia confiesa duro rechazo y ahora se dedicará a esto

Sin embargo, admitió que ni él y su abogada aceptaron la negociación, pues ellos buscaban una indemnización y reposición del equipo fotográfico que hasta el momento no se le ha devuelto; mientras que el abogado de Brito y sus clientes buscaron que el afectado retirara la denuncia.

Te podría interesar: ¿Se va a TV Azteca? Exintegrante de 'Hoy' se queda sin trabajo en Televisa en plena crisis

Livia comienza a decir, 'te estabas metiendo en mi vida privada, me carrera está destruida y tu estás destruyendo mi carrera', entonces mi abogada le dijo que yo no estaba destruyendo nada, luego el abogado de ella continuó minimizando… explicando que pueden escuchar mis necesidades y que podrían ayudarme, pero que antes debía escuchar las necesidades de Livia", contó Ernesto.

Mi abogada le dijo de inmediato que no íbamos a ir por limosnas, que si no querían negociar estaba bien y nos retiramos del lugar, no sin antes decirles a ellos que no tenía nada en su contra, que no era nada personal, simplemente que deben hacerse responsables de sus actos", mencionó.