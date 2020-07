Nueva polémica: Alejandra Guzmán posa en avión privado ¡y con lujoso cubrebocas!

Ciudad de México.- La tarde de este martes, Alejandra Guzmán le abrió paso a nueva polémica pues compartió en sus redes sociales una fotografía donde presume los costosos lujos que se puede dar.

A través de su cuenta de Instagram, la amante del rock compartió una fotografía en la cual se encuentra posando desde su avión privado y con un lujoso cubrebocas de corona, mostrándose una vez fanática a mencionado género.

Te puede interesar: Tábata Jalil perdería su trabajo en 'VLA' por "ridícula y aburridos reportajes"

Ya los extrañaba, La Voz US”, destacó en el post.

Y los controversiales comentarios no se hicieron esperar pues aseguran que la cantante podrá disfrutar de sus lujosos gustos, pero al final no será feliz por no tener a su hija con ella.

Lee también: ¿Se va a TV Azteca? Exintegrante de 'Hoy' se queda sin trabajo en Televisa en plena crisis

Tu en avión privado y la hija sin comer”.

Toda una reina”.

Pues vaya tus lujitos”.

Todos esos placeres”.

Fuente: Instagram @laguzmanmx