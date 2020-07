¿Sin novio y sin empleo? Tras dejar Televisa, Geraldine Bazán sufre fracaso en Telemundo

Ciudad de México.- El youtuber Alejandro Zúñiga reportó que la novela 100 días para enamorarnos de Telemundo tendrá que salir del aire antes de lo esperado ante fracaso en rating, por lo que Geraldine Bazán se quedaría sin proyecto.

Sacarán del aire '100 días para enamorarnos' por baja audiencia. No ha logrado tener éxito en Telemundo, en Estados Unidos. Saldrá del aire".

Basada en una telenovela argentina llamada 100 días para enamorarse, la novela estaba programada para 125 capítulos, sin embargo, en este momento va en el 60 y ya se anuncian los últimos.

Los protagonistas Ilse Salas, Mariana Treviño, Erick Elías y David Chocarro dejaron de grabar por la contingencia hace unos meses y volvieron a grabar apenas hace unas semanas.

Yo creo que Telemundo decidió recortarle porqué no les ha dado grandes resultados. Los protagonistas no están tan arraigados en el género de la telenovela. Son grandes actores pero lamentablemente en la TV hay favoritos y en esta historia no hay actores tan telenoveleros", comentó.